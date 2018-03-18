В ЕР отметили высокий уровень мобилизации пензенского реготделения

Уровень мобилизации сторонников партии «Единая Россия» на выборах Президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) составил 89%, в то время как в Приволжском федеральном округе (ПФО) промежуточные результаты составили более 81%.

Такие данные были озвучены в ходе селекторного совещания секретаря Генерального совета Партии Андрея Турчака с секретарями региональных отделений УФО и ПФО. В Партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн партийцев и сторонников. Окончательные итоги будут подведены в 21.00.

«На Урале день голосования завершился, в Приволжском федеральном округе голосование заканчивается. Мы провели селекторы с Дальним Востоком и Сибирью, где была зафиксирована рекордно высокая активность наших сторонников: их явка в обоих округах превысила 93% от планируемой. Теперь хотелось бы послушать, как проходила партийная мобилизация на территории ваших федеральных округов», - обратился Турчак к секретарям реготделений Уральского и Приволжского федеральных округов.

В Оренбургской области, по словам секретаря регионального отделения Олега Димова, проголосовали 60,56% от общего числа избирателей.

«Активно ведется работа с избирателями, мобилизованными в рамках партийного проекта. На 18:00 часов явка по мобилизации в регионе составила 93,58% - то есть это 162 803 избирателя при общей численности мобилизованных 173 978 человек», - подчеркнул Димов.

В Пензенской области на 18:00 явка составила 65,65%.

«У нас мобилизованы более 200 тысяч человек, или 94%. Я думаю, что мы выйдем на 100% по мобилизации», - подчеркнул секретарь регионального отделения Пензенской области Валерий Лидин.

Напомним, «Единая Россия» создала мобилизационный центр, который начиная с 17 марта отслеживает работу региональных отделений партии в ходе выборов. Задача мобилизационного центра – аккумулировать информацию об участии представителей «Единой России» в голосовании. В Партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн. партийцев.