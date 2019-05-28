В «ЕР» направили в правительство пакет предложений для «Земского учителя»

Для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.

По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые были отправлены на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

«В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - сказала Алена Аршинова.

По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель.

«Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ», - отметила координатор партпроекта.

Она добавила, что минимальный срок контракта для участия в программе должен составлять пять лет.

«При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - добавила парламентарий.