В «ЕР» направили в правительство пакет предложений для «Земского учителя»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2019, 12:36Бизнесновости
Для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.
По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые были отправлены на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.
«В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - сказала Алена Аршинова.
По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель.
«Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ», - отметила координатор партпроекта.
Она добавила, что минимальный срок контракта для участия в программе должен составлять пять лет.
«При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - добавила парламентарий.
28 мая 2019, 17:06Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова
28 мая 2019, 16:36Пензенская станция скорой помощи работает в штатном режиме - Атякшев
28 мая 2019, 16:04Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи...
28 мая 2019, 15:57Единороссы проверят состояние детских площадок
28 мая 2019, 15:34«В агонии». Женщина оказалась под колесами авто по дороге в Ахуны
28 мая 2019, 15:04На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку
28 мая 2019, 14:34Пенсионерку из Земетчинского района лишили почти 200 тыс. руб
28 мая 2019, 14:03В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору