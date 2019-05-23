В «ЕР» направили предложения для включения в программу «Земский учитель»

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23 мая 2019, 13:46Общество
Для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.
По их итогам выработали комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые отправили на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.
«В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - сказала Алена Аршинова.
По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель.
«Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - добавила парламентарий.
Отмечается, что наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе.
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