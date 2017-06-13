В экокомплексе «Казеевка» прошел семейный праздник

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13 июня 2017, 20:01Общество
«Дети в приоритете». Большой и шумный семейный праздник под таким названием устроили в экокомплексе «Казеевка». Развлекательная программа прошла на свежем воздухе в живописном месте.
Гостеприимный экокомплекс «Казеевка» распахнул свои ворота для нескольких сотен жителей и гостей Пензы. Парковая территория, богатая декоративными птицами и животными, в семейный праздник стала вдвойне привлекательнее. Развлекательную программу неспроста именовали «Дети в приоритете» - с самыми юными посетителями аниматоры играли, пели и зажигательно танцевали.
Ребята познакомились с фокусником, на время стали ценителями прекрасного в кукольном театре, пообщались с веселыми обитателями экокомплекса, покатались на ослике и лошадке. Истинных модников и модниц пригласили на аквагрим и блеск-тату, а для особо творческих и любознательных приготовили мастер-класс по росписи деревянных игрушек.
Комплекс в экологически чистом, красивом месте по душе и новичкам и постоянным посетителям. Насладиться природой и приятным общением многие сюда приезжают с завидным постоянством.
«Я считаю, что здесь недовольных людей нет, каждый раз мы убеждаемся, что это очень достойное и хорошее проведение выходного дня. Сюда с грудными детьми приезжают, с колясочками, возрастная категория детей разная, есть и подростки. Каждый себе здесь находит что-то по своим интересам, детям - радость необыкновенная», - рассказала жительница г. Пензы Татьяна Кудеря.
Веселились в этот день не только дети. В эстафете с удовольствием поучаствовали мамы и папы. Самым активным участникам от друзей-партнеров экокомплекса вручили ценные подарки. Ну а после всех гостей ждали сладкие угощения и чай из самого настоящего самовара.
Семейный праздник удался на славу, ведь иначе в экокомплексе «Казеевка» быть не может!
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