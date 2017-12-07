07 декабря 2017, 19:11Общество В эфире телеканала «Экспресс» обсудят методы борьбы с наркотиками Почему молодые люди продолжают пробовать наркотики и как бороться с наркотрафиком, идущим в Пензенскую область? Ответы на эти и другие вопросы попытаются найти герои программы «Первая студия» (16+). Гостями ведущего Павла Прохорекова стали заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД Алексей Власов и врач-психотерапевт Илья Лан. Программа выйдет в эфир 8 декабря в 17.30.

В 2017 году оперативники зарегистрировали в Пензенской области более 1000 преступлений и выявили более 700 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Мы бьем тревогу, изымаются большие партии наркотиков синтетического типа. Они сейчас в молодежной среде в моде. Наркомания - проблема всего общества, кто-то зарабатывает деньги на здоровье и жизни людей», - сказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Борьба с наркодилерами, оказание медицинской помощи людям с зависимостью, профилактика наркомании - эти темы стали центральными в новом выпуске программы «Первая студия».

«Это основная задача не только журналиста, но и меня как родителя, отца. Ребенок - школьник, пацан, горячий, пока еще учится в начальной школе, но каково бы ни было родительское воспитание, он находится в пространстве под названием социум. Как предостеречь его от пагубного шага, наверное, - главный вопрос «Первой студии», - пояснил редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

Зрители телеканала «Экспресс» смогут увидеть выпуск «Первой студии», посвященный проблеме наркомании, 8 декабря в 17.30.

Общество

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