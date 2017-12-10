В двух районах Пензенской области предложили разводить овец

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11 декабря 2017, 10:38Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил развивать в Сосновоборском и Никольском районах овцеводство.
По словам Ивана Белозерцева, сейчас главная экономическая задача региона заключается в привлечении инвесторов. В Сосновоборском и Никольском районах, добавил он, земля не дает хорошего урожая, но для кормовой базы овец подойдет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Также, отметил губернатор, 14 декабря в Пензенскую область приедет иностранный инвестор, который хочет создать здесь производство по переработке древесины.
«Наши леса нуждаются в очистке, они не приводятся в порядок много лет. Строительство завода может поспособствовать этому, а также созданию рабочих мест», - сказал Иван Белозерцев.
Он добавил, что в настоящее время дорабатывается презентация проекта. Губернатор призвал сделать все для того, чтобы привлечь инвестора в регион.
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