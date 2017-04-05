05 апреля 2017, 17:01Общество В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором В Пензенской области проверили благоустройство территории кладбищ.

В ходе проверки специалисты выявили в Колышлейском и Сердобском районах свалки на территории погостов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/7/4mus.jpg