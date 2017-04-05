В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором

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05 апреля 2017, 17:01Общество
В Пензенской области проверили благоустройство территории кладбищ.
В ходе проверки специалисты выявили в Колышлейском и Сердобском районах свалки на территории погостов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Администрациям районов рекомендовано устранить выявленные нарушения», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.
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