В ДТП в районе дублера ул. Окружной пострадала женщина

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14 ноября 2019, 16:04Происшествия
В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на повороте с дороги-дублера Окружной.
Напомним, 13 ноября днем там столкнулись автомобили «Лада Калина» и Mitsubishi Outlander . Сигнал о случившемся у дома № 166 на улице Островского поступил на пульт дежурного в 15 часов.
За рулем отечественного автомобиля находился 60-летний мужчина, иномаркой управлял 39-летний водитель. В результате аварии шоферу «Калины» медики помогли на месте и отпустили, а вот пассажирку внедорожника пришлось госпитализировать.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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