19 июня 2017, 12:31Происшествия В ДТП в Пензенской области пострадали несколько человек На 26 километре автодороги «Шемышейка – Усть Мурза» в Пензенской области съехала в кювет «ВАЗ-2107».

В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока ничего не известно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.

Происшествия

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