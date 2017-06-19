В ДТП в Пензенской области пострадали несколько человек

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19 июня 2017, 12:31Происшествия
На 26 километре автодороги «Шемышейка – Усть Мурза» в Пензенской области съехала в кювет «ВАЗ-2107».
В аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии пока ничего не известно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.
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