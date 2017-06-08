В ДТП в Пензенской области пострадали мужчина и девочка-подросток

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 июня 2017, 16:06Происшествия
Вечером 7 июня на 646 километре трассы М5 «Урал» столкнулись два легковых авто.
В автомобиле «Chevrolet Cobalt» находились водитель, мужчина 1958 года рождения, и пассажир - девочка 2002 года рождения. Они были госпитализированы.
Водитель «Freightliner» - молодой человек 1996 года рождения - не пострадал, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.
08 июня 2017, 19:27В Пензенской области отремонтируют больше школ,чем планировалось
08 июня 2017, 19:17В Кузнецком районе отметили лучших работников социальной сферы
08 июня 2017, 19:03В Пензе объяснили, куда исчезла остановка с ул. Калинина
08 июня 2017, 18:06Кабельский попросил не превращать обучение плаванию в показуху
08 июня 2017, 18:02Пензенские водители украли две маршрутки, чтобы оплатить долги
08 июня 2017, 17:58В пензенском зоопарке устроили показательные кормления животных
08 июня 2017, 17:51Пензенцы могут сообщить о проникновениях на крыши по «горячей линии»
08 июня 2017, 17:46Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник