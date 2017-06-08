08 июня 2017, 16:06Происшествия В ДТП в Пензенской области пострадали мужчина и девочка-подросток Вечером 7 июня на 646 километре трассы М5 «Урал» столкнулись два легковых авто.

В автомобиле «Chevrolet Cobalt» находились водитель, мужчина 1958 года рождения, и пассажир - девочка 2002 года рождения. Они были госпитализированы.

Водитель «Freightliner» - молодой человек 1996 года рождения - не пострадал, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

Происшествия

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