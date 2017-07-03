03 июля 2017, 16:31Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли двое мужчин В Спасском районе Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, на 486 километре трассы М5 «Урал» произошло столкновение «ВАЗ-211440» и «ВОЛЬВО FН 460», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Управлявший грузовиком мужчина 1984 года рождения не пострадал. Водитель и пассажир «Лада Самара» 1973 года рождения погибли на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

просмотров 115