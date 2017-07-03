В ДТП в Пензенской области погибли двое мужчин

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03 июля 2017, 16:31Происшествия
В Спасском районе Пензенской области столкнулись грузовик и легковушка.
По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, на 486 километре трассы М5 «Урал» произошло столкновение «ВАЗ-211440» и «ВОЛЬВО FН 460», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Управлявший грузовиком мужчина 1984 года рождения не пострадал. Водитель и пассажир «Лада Самара» 1973 года рождения погибли на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка.
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