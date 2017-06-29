29 июня 2017, 16:07Происшествия В ДТП в Каменском районе погиб мужчина На шестом километре дороги «Каменка - Дмитриевка» в Пензенской области произошла автомобильная авария.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, «Нива Шевроле» улетела в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадал водитель 1970 года рождения. Его доставили в больницу.

Пассажир 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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