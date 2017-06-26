26 июня 2017, 15:01Происшествия В ДТП в Бессоновском районе погибла женщина В Пензенской области произошла авария со смертельным исходом.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, на 655 километре федеральной трассы М5 «Урал» слетел в кювет и опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2115».

Пострадавшего водителя 1967 года рождения доставили в больницу. Женщина 1969 года рождения, также находившаяся в салоне машины, от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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