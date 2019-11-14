В ДТП с КамАЗом на трассе в Пензенской области пострадал один человек

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14 ноября 2019, 16:36Происшествия
На федеральной трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа.
Столкновение на 511-м километре, пролегающем через Нижнеломовский район, произошло около 10 часов 13 ноября. Дорогу не поделили автомобиль Fiat Ducato и КамАЗ.
За рулем микроавтобуса находился 62-летний водитель, грузовиком управлял 66-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель иномарки. С травмами его доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают соблюдать Правила дорожного движения, сохранять концентрацию, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Установившаяся погода располагает к смене шин на зимний вариант, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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