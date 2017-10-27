27 октября 2017, 10:33Происшествия В ДТП погиб бывший зампред правительства Пензенской области В автомобильной аварии погиб бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор АО «Оператор электронного правительства» Олег Звонов.

«Погиб Андрей Викторович Баев - создатель основы нашего кластера ОЭП. Царствие небесное!» - написал он.

Трагедия произошла в Новоспасском районе Ульяновской области. Подробности ДТП выясняются.

Андрей Баев родился в 1973 году. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет, затем прошел обучение в Российском государственном социальном университете, где получил специальность экономиста. Свою карьеру начал в Пятигорске.

В 2010-2011 годах был зампредом правительства Пензенской области. Затем - заместителем директора макрорегионального филиала — директором по управлению проектами макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком». С 8 октября 2014 года снова стал исполнять обязанности заместителя председателя регионального правительства. В его обязанности входило курирование специальных проектов, включая взаимодействие и развитие отношений с партнерами Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2011/09/23/18491599

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