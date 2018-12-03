В ДТП под Сердобском погиб молодой мужчина

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03 декабря 2018, 17:08Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП.
Авария случилась 2 декабря в 1.45 на седьмом километре дороги «Сердобск - с. Куракино».
Автомобиль Lada Priora съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель машины – 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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