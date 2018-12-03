03 декабря 2018, 17:08Происшествия

В ДТП под Сердобском погиб молодой мужчина

В Сердобском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась 2 декабря в 1.45 на седьмом километре дороги «Сердобск - с. Куракино».

Автомобиль Lada Priora съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель машины – 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7748616/

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