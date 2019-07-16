В ДТП под Пензой пострадал пешеход

В Пензенском районе произошла авария, в которой травмы получил пешеход.

ДТП произошло около 9 утра 16 июля в Богословке. На ул. Ленина водитель «Лады Весты» сбил 62-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».