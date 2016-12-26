В ДТП под Пензой погибли два парня

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26 декабря 2016, 17:05Происшествия
В Пензенском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария произошла на автодороге «Тамбов-Пенза» - перевернулся «Лексус», за рулем которого находился 20-летний парень.
В результате аварии водитель и 22-летний пассажир скончались на месте.
Причины аварии устанавливаются.
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