26 декабря 2016, 17:05Происшествия В ДТП под Пензой погибли два парня В Пензенском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария произошла на автодороге «Тамбов-Пенза» - перевернулся «Лексус», за рулем которого находился 20-летний парень.

В результате аварии водитель и 22-летний пассажир скончались на месте.

Причины аварии устанавливаются.

Происшествия

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