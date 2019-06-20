В ДТП под Каменкой пострадал парень

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20 июня 2019, 14:06Происшествия
В Каменском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 19 июня в 8.20 на 207 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись тягач International 9400i, за рулем которого находился 43-летний водитель, и автомобиль ВАЗ-21144 под управлением 20-летнего парня.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. Молодой человек получил множество травм. Его доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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