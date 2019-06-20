В ДТП под Каменкой пострадал парень

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 19 июня в 8.20 на 207 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись тягач International 9400i, за рулем которого находился 43-летний водитель, и автомобиль ВАЗ-21144 под управлением 20-летнего парня.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Молодой человек получил множество травм. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».