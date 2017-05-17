17 мая 2017, 14:02Происшествия В ДТП под Каменкой один человек погиб и пятеро пострадали В Каменском районе, на 217 километре трассы «Пенза — Тамбов», произошла авария.

16 мая около 22.00 на дороге столкнулись два автомобиля: «Toyota Avensis» и «Opel Insignia», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1983 года рождения, находившийся в «Toyota Avensis», от полученных травм скончался на месте.

Другие пассажиры - мужчины 1988, 1985 и 1988 года рождения - госпитализированы.

Двухлетний мальчик и женщина 1986 года рождения, находившиеся в «Opel Insignia», также были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

Происшествия

просмотров 92