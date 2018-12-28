В ДТП на ул. Чаадаева погиб водитель иномарки

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28 декабря 2018, 17:58Происшествия
В Пензе ночью 28 декабря произошла смертельная авария.
По предварительным данным, ДТП случилось в 2.25 на улице Чаадаева напротив дома №165. Столкнулись Renault Megane под управлением 51-летнего водителя и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 34-летний мужчина.
В результате аварии водитель первой иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала 50-летняя пассажирка Renault. Женщину доставили в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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