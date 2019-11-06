В ДТП на трассе в Кузнецком районе пострадали пенсионерка и ребенок

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06 ноября 2019, 14:34Происшествия
На трассе М-5 «Урал» в границах Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина с ребенком.
Во вторник, 5 ноября, в 12:30 на 764-м километре федеральной автодороги, проходящей через Кузнецкий район, столкнулись автомобили ГАЗ, Nissan Murano и Mercedes-Benz ACTROS. За рулем отечественного автомобиля находился 31-летний водитель, «японцем» управлял пенсионер 1943 года рождения, тягач вел 49-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили пассажиры японского кроссовера. Госпитализация потребовалась женщине 1944 года рождения и мальчику.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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