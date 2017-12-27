В Пензе назвали лучшего спортсмена 2017 года

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27 декабря 2017, 19:04Спорт
В Пензе подвели спортивные итоги 2017 года. Во дворце спорта «Буртасы» прошел «Олимпийский бал». Впервые торжество началось с парада региональных спортивных федераций.
Столь масштабным открытие «Олимпийского бала», пожалуй, не было никогда. По гимнастическому залу колонна за колонной прошли представители региональных спортивных федераций. В Пензенской области - 66, и каждой в 2017-м покорились новые высоты. Трибуны были заполнены практически до отказа. Зрители ждали ответа на главный вопрос вечера – кого назовут спортсменом года? В 2017 году наши атлеты завоевали 64 медали на чемпионатах Мира и Европы. Из них чуть меньше половины - высшей пробы.
«Я хочу поблагодарить за ваши спортивные достижения. За то, что вы прославляете нашу область, за то, что сохраняете традиции советского спорта, советской школы», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Олимпийский бал» собрал всю спортивную элиту региона. Лучший атлет 2016-го Денис Аблязин - тоже в зале, но на этот раз вне номинации. При выборе победителя экспертный совет оценивал результаты. Решение было принято в пользу Ольги Ключниковой.
В конце июля о пензенской пловчихе Ольге Ключниковой говорил весь мир. На XXIII Сурдлимпийских играх в Турции она завоевала пять золотых медалей и установила сразу девять мировых рекордов. Лучше нее в этом спортивном сезоне в Пензе себя никто не проявил.
«Мне было очень приятно, когда сказали, что я буду бороться за звание «Спортсмена года», - рассказала мастер спорта России по плаванию Ольга Ключникова.
Лучшим тренером года стала наставник Ольги Ключниковой - Галина Долгова. В номинации «Олимпийская надежда» наградили сразу трех спортсменов: Елизавету Богацкову, Наталью Афремову и Александру Харланову. Они представляют художественную гимнастику, велоспорт БМХ и плавание.
Также участники «Олимпийского бала» получили подарки от журнала «Телесемь» и его партнеров: бытовую технику, наборы косметики, подарочные сертификаты, сладости и многое другое. Кроме того, сотрудники еженедельника приглашают жителей Пензы принять участие в конкурсе «Новогодний карнавал» (12+). Главный приз - детская кровать-машина. Все подробности конкурса читайте в первом новогоднем выпуске семейного телегида, который поступит в продажу 2 января.
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