В драмтеатре с пензенцами встретили известные актеры

На малой сцене областного драматического театра состоялась творческая встреча с актерами Павлом Трубинером и Маратом Башаровым, которые прибыли в Пензу на хоккейный матч всех звезд. Зрители, среди которых были студенты колледжа искусств, пензенские актеры и театралы смогли пообщаться с известными артистами и задать им вопросы.

С первых минут творческой встречи актеров Марата Башарова и Павла Трубинера с пензенцами стало ясно серьезной и скучной она точно не будет. Актеры, а по совместительству хоккеисты команды «Комар», что и расшифровывается как Команда артистов, были настроены на неформальное общение.

«Нам сказали, что просто нужно поехать в драмтеатр и там будет встреча с детьми, каждый из нас в душе ребенок. И, отвечая заранее на главный вопрос, который задают чаще всего - да, «Битва экстрасенсов» (16+), это правда», - сказал Марат Башаров.

На встречу с артистами пришли студенты колледжа искусств, актеры драматического театра, пензенские театралы и журналисты. Каждый смог задать интересующий вопрос. Спрашивали, в том числе и о первом выходе на сцену. Для Павла Трубинера это был «Ревизор» (12+) в постановке школьной учительницы литературы.

«Покривлялся, приделал себе подушку, бабушка мне сшила сюртук из школьного пиджака, было феерическое выступление», - рассказал Павел Трубинер.



Зрители задавали и серьезные вопросы, много спрашивали о профессии. Говорили о сложностях выбора ролей.

«Прелесть кино заключается в том, что ты до конца не знаешь финального результата, каким он будет. В отличии от игры в театре, где возможно каким-то образом изменить некоторые моменты», - отметил Павел Трубинер.

О капризности и изменчивой любви зрителя говорили тоже. В этой связи Марат Башаров вспомнил один характерный эпизод, произошедший 20 лет назад на премьере «Сибирского цирюльника» (12+) Никиты Михалкова в кинотеатре «Пушкинский».

«В зале сидит элита и передо мной сидят две дамы преклонного возраста. Весь фильм они смотрели затаив дыхание, плакали и в конце фильма, когда уже шли титры, весь зал с глазами на мокром месте и одна другой говорит, - «Господи, какая гадость!», - рассказал Марат Башаров.

Несмотря на то, что актеры два раза в неделю встречаются на хоккейной площадке, они ни разу вместе не играли ни в кино, ни в театре. Однако, при возможности, они намерены исправить это упущение. Об этом артисты также рассказали, отвечая на один из вопросов. Творческая встреча завершилась афтограф-сессией.