В доме на улице Аустрина начались срочные противоаварийные работы

В доме №37 по улице Аустрина начался ремонт. Напомним, ранее у здания обрушилась часть кирпичной кладки. Городские власти ввели на объекте режим повышенной готовности. Он предусматривает срочные противоаварийные работы: перекладку кирпича, укрепление опасного угла дома и точечный ремонт кровли. Средства в пределах полутора миллионов рублей выделили из резервного фонда города.

Подрядчик рассчитывает уложиться со всеми работами в один месяц. Только на этом проблемы дома не закончатся. Противоаварийный ремонт - временная мера. Межведомственной комиссии предстоит решить, что делать со строением дальше: расселять или капитально ремонтировать.

На первом этапе срочного ремонта рабочие разрушают самые опасные участки кирпичной кладки. Те, что затронули предыдущие обрушения. Восстановить поврежденную стену полностью, укрепить ее и точечно отремонтировать крышу, подрядчики рассчитывают за месяц, успев до холодов. А значит, эту зиму дом точно переживет. Сейчас на объекте действует режим повышенной готовности.

«На участках, которые мы сейчас отремонтируем, обрушений не будет, гарантийные сроки обязательно дадим», - сказал генеральный директор подрядной организации Дмитрий Блинов.

Чиновники от городской администрации не столь оптимистичны в том, что ничего не случится. Они делают очевидное заключение: прежняя кладка торцовой стены отошла от основного здания на расстояние до полутора сантиметров из-за того, что жители оборудовали душевые, которых там не должно быть. От влаги стены начали осыпаться, а жители продолжают пользоваться этими сомнительными коммунальными благами.

Что будет дальше с домом на улице Аустрина - неизвестно. Сначала его должны были отремонтировать на субсидию из городского бюджета, а затем, в 2024 и 2031 годах, сделать капитальный ремонт. Жители, а их порядка 200 человек, настояли на расселении и сносе, и уже подали соответствующие бумаги в городскую администрацию. Правда, большинство об этом общем решении говорят довольно неуверенно.

Если дом на улице Аустрина признают аварийным, говорят чиновники, расселения стоит ждать не раньше 2025 года. Программа работает по строгой очередности, а сроки капитального ремонта возможно перенести.

«Заявление собственников будет рассмотрено комиссией. Ее заседание состоится до конца сентября либо в начале октября», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

После заседания и противоаварийного ремонта пройдет еще одна экспертиза, которая оценит состояние здания и то, насколько целесообразен капремонт. Пока же судьба жителей дома на Аустрина, 37 в таком же подвешенном состоянии, как и неустойчивые кирпичи опасного участка стены.