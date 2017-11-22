22 ноября 2017, 14:36Общество В доме на ул. Ударной - второе обрушение за неделю 22 ноября утром в доме №35 по улице Ударной в Пензе обрушился балкон и частично кладка второго и третьего подъездов.

В настоящее время на месте обрушения находятся представители службы ГО ЧС и заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в шестом подъезде осталась семья из трех человек, которая отказывается добровольно покинуть здание. Вопрос о принудительном освобождении помещений проживающими в аварийном доме рассматривается сегодня в Октябрьском районном суде.

Ситуацию контролирует мэр города Виктор Кувайцев.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, произошло обрушение со стороны первого подъезда. 21 ноября жители квартиры из четвертого подъезда аварийного дома приняли решение переехать в маневренный фонд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/semya_s_ulitsy_udarnoy_zhdet_resheniya_suda/

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