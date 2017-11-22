В доме на ул. Ударной - второе обрушение за неделю

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22 ноября 2017, 14:36Общество
22 ноября утром в доме №35 по улице Ударной в Пензе обрушился балкон и частично кладка второго и третьего подъездов.
В настоящее время на месте обрушения находятся представители службы ГО ЧС и заместитель главы администрации города Юрий Ильин.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в шестом подъезде осталась семья из трех человек, которая отказывается добровольно покинуть здание. Вопрос о принудительном освобождении помещений проживающими в аварийном доме рассматривается сегодня в Октябрьском районном суде.
Ситуацию контролирует мэр города Виктор Кувайцев.
Напомним, в понедельник, 20 ноября, произошло обрушение со стороны первого подъезда. 21 ноября жители квартиры из четвертого подъезда аварийного дома приняли решение переехать в маневренный фонд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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