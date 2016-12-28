В доме на ул. Ударной проведут противоаварийные мероприятия

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28 декабря 2016, 14:02Общество
28 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил дом № 35 по улице Ударной, где рухнула часть стены.
По слова замглавы администрации Юрия Ильина, на данный момент там в жилых в помещениях установили подпорные балки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Далее начнем проводить противоаварийные мероприятия: полы будут разбираться, на грунт устанавливаться плиты и на них – подпорные сооружения. Эти действия будут проходить на двух этажах. Предварительную смету по укреплению фундамента и опорных стен уже составили и разослали подрядчикам», - пояснил Юрий Ильин.
Следующим этапом станет реконструкция самого дома. Кладку простенка в крайнем подъезде будут заново перекладывать, пояснили в мэрии.
«Средств из резервного фонда хватит на то, чтобы провести противоаварийные мероприятия. Поэтому не затягивайте с работами», - сказал Виктор Кувайцев.
Напомним, ЧП на ул. Ударной, 35 произошло 18 декабря - частично обрушилась кирпичная кладка.
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