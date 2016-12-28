28 декабря 2016, 14:02Общество В доме на ул. Ударной проведут противоаварийные мероприятия 28 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил дом № 35 по улице Ударной, где рухнула часть стены.

По слова замглавы администрации Юрия Ильина, на данный момент там в жилых в помещениях установили подпорные балки, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Далее начнем проводить противоаварийные мероприятия: полы будут разбираться, на грунт устанавливаться плиты и на них – подпорные сооружения. Эти действия будут проходить на двух этажах. Предварительную смету по укреплению фундамента и опорных стен уже составили и разослали подрядчикам», - пояснил Юрий Ильин.

Следующим этапом станет реконструкция самого дома. Кладку простенка в крайнем подъезде будут заново перекладывать, пояснили в мэрии.

«Средств из резервного фонда хватит на то, чтобы провести противоаварийные мероприятия. Поэтому не затягивайте с работами», - сказал Виктор Кувайцев.

Напомним, ЧП на ул. Ударной, 35 произошло 18 декабря - частично обрушилась кирпичная кладка.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/c77/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/c778a40027293abfefe94d324913081e.JPG