Жители многоэтажки на ул. Пушкина борются с бизнесом за свой дом

Жители дома №45 по улице Пушкина протестуют против размещения продуктового магазина на первом этаже многоэтажки. Внятного диалога с представителями крупной торговой сети не было, а точку уже вовсю готовят к открытию.

Не иначе как правовым нигилизмом жители дома №45 по улице Пушкина называют ситуацию, в которой оказались несколько дней назад. По словам людей, владелец квадратных метров на первом этаже здания сдал их в аренду крупной торговой сети, и теперь там может появиться сетевой магазин. Несмотря на то, что собрание собственников и голосование по этому вопросу назначено на 14 декабря, рабочие, не дожидаясь его результатов, начали сверлить, пилить и стучать молотками. Да так интенсивно, что жители соседних квартир начали подсчитывать убытки.

«Жаловался подрядчикам, на что они с ухмылкой ответили, что ничем не могут помочь», - рассказал житель дома на улице Пушкина, 45 Сергей Живаев.

Люди подозревают, что под их квартирами и без их ведома затеяли самую настоящую перепланировку дома. Кроме этого, не предоставив никаких документов, рабочие смастерили с лицевой стороны здания погрузочную металлическую рампу. Строительный мусор, разбросанный там же - пожалуй, самая безобидная из доставляемых жильцам неприятностей

«Беспокоит вопрос, связанный с переносом несущих конструкций здания, потому что нет никакой информации, нас только уведомили по поводу повестки дня. Мы видим, что реконструкция идет полных ходом, уже фуры подъезжают со стройматериалами», - сказал житель дома на улице Пушкина, 45 Алексей Митрофанов.

Соседи, объединенные общей проблемой, написали заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию с просьбой организовать проверку. Однако примерный срок рассмотрения обращений - месяц. При этом по слухам, открытие нового продуктового магазина запланировано уже на 15 декабря.

Тем не менее один официальный ответ уже есть. Он поступил в адрес редакции информационного агентства «Пенза-Пресс», которая обращалась в Госжилстройтехинспекцию. В бумагах написано, что в целях осуществления надзора Управлением в адрес администрации Пензы и филиала Росреестра были направлены запросы о предоставлении информации. Таким образом, итог все тот же - надо ждать.А в это время, судя по всему, монтажные работы на первом этаже дома никто не собирается приостанавливать.