В доме культуры Большой Елани протекает крыша и сыплется штукатурка

Ансамбль русской народной песни «Ивушка» в селе Большая Елань Пензенской области вынужден репетировать в доме культуры, который требует ремонта. Особую тревогу вызывает крыша учреждения, которая протекает уже не первый год. Несмотря на трудности, пожилые женщины продолжают выступать, разучивать новые песни и передавать свой опыт молодым поколениям.

Этот ансамбль вырос, как говорят его участницы, из обычных чаепитий. Просто однажды кому-то из давних подруг показалось, что они набрали достаточно музыкальной практики, чтобы выйти на сцену. Сейчас артистки ансамбля записывают старинные русские песни, которые сохранили люди старшего поколения.

«У меня большая семья - пятеро детей, шестеро внуков, а ансамбль - это моя отдушина. Прихожу сюда отвлечься от хозяйства, работы. Здесь у меня подруги, собираемся, чай пьем, веселимся. Таня Бокарева очень хорошо частушки исполняет, у нее своеобразный голос. Нина Кижеватова - хранительница мордовских песен. Внуки тоже ходят, говорят, что я хорошо пою, и хотят так же», - рассказала солистка ансамбля Екатерина Панина.

Они по-женски кокетливо подкрашивают губы перед тем, как показаться на люди, и неохотно сообщают, что самой пожилой из них 77 лет. Чтобы рассказать о том, что за плечами, председатель совета ветеранов Антонина Королькова показала комнату, которую женщины обустроили собственными руками. В ней - и рукоделие, и грамоты, и фотографии на память.

«Занимаюсь самодеятельностью со школы. Мы всегда приходили сюда, и я видела, что нет какой-то изюминки, которая может сплотить людей, чтобы приходили бабушки, пели песни, общались, организовывали юбилеи, поздравляли друг друга, особенно тех, кому по 80, 90 лет», - сказала Антонина Королькова.

Руководитель ансамбля Лариса Калаур, эмоциональнее других исполнительниц реагирует на песни. Она в ансамбле восемь лет, постепенно стала сама выходить на сцену и петь вместе с «Ивушкой». И это тот случай, когда наставник ждет советов своих подопечных.

«Всегда очень переживаю за них. Было сложно, потому что нет гармониста, а девочки привыкли играть под аккомпанемент», - сказала Лариса Калаур.

Музыкальные проблемы - не единственное, с чем приходится мириться ансамблю, которым гордится весь Пензенский район. Потолок второго этажа испещрен трещинами, в сезон дождей протекает крыша, и на месте подтеков успела обвалиться штукатурка.

В руководстве ДК рассчитывают исправить ситуацию за счет программы «Сельский дом культуры», но произойдет это не раньше 2020-2021 годов. А уже сейчас в здании работают десять кружков и секций для детей и взрослых, которым, конечно же, важно, чтобы место, где они изливают душу, растут, общаются и передают опыт, было еще и уютным.