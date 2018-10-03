В домах на ул. Чкалова включили отопление

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03 октября 2018, 13:08Общество
В домах и социальных объектах на ул. Чкалова в Пензе появилось тепло.
В рамках подготовки города к отопительному сезону на улице велись масштабные работы по ремонту тепломагистрали протяженностью 988 метров.
Изношенные трубы заменили на новые, всего на реконструкцию потрачено около 26 млн рублей, отмечает пресс-служба компании «Т Плюс».
Напомним, ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил о том, что в городе подача тепла опережает график, однако процент готовности объектов образования и здравоохранения немного отстает от прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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