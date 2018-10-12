В дома жителей Нефтяника и Зари пустили газ

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12 октября 2018, 18:45Общество
В поселке Нефтяник, расположенном в черте Пензы, состоялся торжественный запуск газораспределительной станции. Использовать природный газ в быту смогут не только жители Нефтяника, но и микрорайона Заря.
Пуск газа в поселок Нефтяник и микрорайон Заря ознаменовало зажжение факела. В Нефтяник был проложен газопровод протяженностью более трех километров, и теперь газом обеспечены почти две тысячи домовладений. Сейчас специалисты проводят работы по технологическому присоединению домов. По показателю газификации Пензенская область входит в десятку лучших регионов страны.
«Все обязательства, которые мы взяли на себя на 2018 год, регион на 100% выполнил по газификации микрорайонов, населенных пунктов, по подводу газа к инвестиционным площадкам», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Местные жители считают, что с появлением газа в домах, жить в Нефтянике станет лучше. До этого они отапливали дома различными способами: кто-то использовал баллоны, кто-то спасался электрическими обогревателями, однако, все это ощутимо било по карману. Одним из главных преимуществ газопровода жители Нефтяника называют экономичность. Также они отмечают, что в поселке живет немало многодетных семей, поэтому вопрос отопления стоял очень остро.
Губернатор отметил, что в поселке Нефтяник предстоит еще многое сделать. Он дал поручение улучшить транспортное сообщение поселка, в следующем году заасфальтировать дороги. Кроме того, глава региона пообещал местным жителям, что в Нефтянике появится детский спортивно-игровой комплекс. На его создание из бюджета региона будет выделено пять миллионов рублей.
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