22 мая 2019, 11:34Общество

В дома пензенцев вернули воду

Ночью завершили ремонтные работы на насосной станции водопровода «Старая Подгорная».

В пресс-службе мэрии напомнили, что из-за ремонта в ряде жилых домов, а также учреждениях образования и здравоохранения отключили холодную воду. Она не поступала с утра 21 мая.

«По сведениям управления по делам ГО и ЧС города, сотрудники ООО «Горводоканал» завершили проведение ремонтных работ в среду, 22 мая, в 1 час 30 минут», - сообщили в пресс-службе.

В три часа ночи холодное водоснабжение восстановили в полном объеме, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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