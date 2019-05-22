В дома пензенцев вернули воду

В пресс-службе мэрии напомнили, что из-за ремонта в ряде жилых домов, а также учреждениях образования и здравоохранения отключили холодную воду. Она не поступала с утра 21 мая.

«По сведениям управления по делам ГО и ЧС города, сотрудники ООО «Горводоканал» завершили проведение ремонтных работ в среду, 22 мая, в 1 час 30 минут», - сообщили в пресс-службе.

В три часа ночи холодное водоснабжение восстановили в полном объеме, пишет ИА «Пенза-Пресс».