04 апреля 2019, 15:04Криминал

В дом к пензячке вломились два пьяных незнакомца

В Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном проникновении в жилище.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в дом по улице Казанской постучались двое неизвестных, они были пьяны, хозяйка жилища испугалась и не открыла им. Но это не остановило злоумышленников – они взломали дверь и проникли в помещение.

Один из хулиганов ударил хозяйку по лицу, второй схватил ее сотовый и убежал. Женщина позвонила в полицию. Спустя некоторое время, росгвардейцы задержали негодяя, другого поймали сотрудники УМВД.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области.

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