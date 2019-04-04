В дом к пензячке вломились два пьяных незнакомца

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, в дом по улице Казанской постучались двое неизвестных, они были пьяны, хозяйка жилища испугалась и не открыла им. Но это не остановило злоумышленников – они взломали дверь и проникли в помещение.

Один из хулиганов ударил хозяйку по лицу, второй схватил ее сотовый и убежал. Женщина позвонила в полицию. Спустя некоторое время, росгвардейцы задержали негодяя, другого поймали сотрудники УМВД.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».