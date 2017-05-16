В «Дизель» переходит обладатель Кубка Харламова

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16 мая 2017, 16:40Спорт
В пензенском хоккейном клубе «Дизель» - пополнение. Игру «желто-синих» усилят форвард Михаил Потапов и защитник Даниил Щеголев.
Как сообщает пресс-служба «Дизеля», 20-летний Даниил Щеголев - один из самых результативных защитников МХЛ, воспитанник омского хоккея. В минувшем сезоне в составе «Омских ястребов» он в 49 матчах набрал 33 очка. На счету Даниила Щеголева - девять заброшенных шайб и 24 результативные передачи.
Линию атаки «Дизеля» призван усилить обладатель Кубка Харламова Михаил Потапов - воспитанник Нижегородского хоккея. Последние четыре сезона спортсмен выступал в клубе «Чайка» (Нижний Новгород). В последнем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и три игры в плей-офф. На счету нападающего - 16 очков (семь голов и девять результативных передач).
Официальные контракты с игроками подпишут в начале июля, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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