В «Дизель-Арене» открылась выставка «Сурская палитра»

Любители хоккея теперь смогут увидеть полотна молодых художников прямо на стадионе. Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» и картинная галерея имени Савицкого организовали серию выставок работ пензенских мастеров. Первая из них носит название «Сурская палитра» (0+). Она открылась в день старта нового хоккейного сезона.

На выставке пензенцы могут увидеть картины Алексея Каменева, Дмитрия Жарова, Михаила и Марины Калининых, Валерия Базыгина и других авторов. Они известны не только в России, но и за рубежом.

«Они являются продолжателями традиций пензенской художественной школы, которая является одной из важнейших в отечественном современном искусстве. Они яркие продолжатели русского классического реализма. Изюминка выставки заключается в том, что, несмотря на то, что работы имеют определенный, заложенный автором смысл, его работы понятны», - сказал заведующий отделением современного искусства Дмитрий Башмин.

Экспозиция выставки будет меняться раз в несколько месяцев. Также рядом с работами профессиональных живописцев посетители «Дизель-Арены» смогут увидеть посвященные спорту рисунки юных пензенцев.