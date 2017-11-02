02 ноября 2017, 19:23Общество В детской поликлинике Пензы появится электронная очередь Детские столики, интересные рисунки на стенах и любимые мультфильмы. Это не игровая комната для малышей, так выглядит будущее детских поликлиник. Основные приоритеты проекта «Бережливая поликлиника» - повышение производительности труда сотрудников медучреждений, ликвидация очередей и комфорт пациентов. Одну из пензенских поликлиник за семь месяцев практически полностью привели в соответствие новым стандартам.

«Бережливая поликлиника» в действии. Новая концепция работы пензенских медучреждений: лечиться быстро и комфортно. В детской поликлинике особое внимание уделили к интерьеру. Но главное - теперь сдать кровь в лаборатории можно за пять минут, а получить консультацию врача — за 10. Позаботились и о самых маленьких пациентах. Дети до года диспансеризацию проходят по маршрутным листам, где посещение врачей расписано по минутам.

«Если брать месячных детей, то это занимает где-то 50-60 минут. В течение часа родители с маленькими детишками проходят абсолютно всех специалистов, лабораторные и инструментальные обследования, которые необходимы для их возраста. Эти маршрутные листы даются медсестрами мамам на руки при патронажах на дому», - пояснила заведующая детской поликлиникой №2 Татьяна Медведева.

Здоровые и больные дети в поликлинике не встречаются. Это особенно важно зимой, во время распространения гриппа и вирусных инфекций. Простуженные малыши проходят в отдельную дверь и сразу попадают в кабинет неотложной помощи.

«Если у детей высокая температура, то в этом кабинете оказывается неотложная помощь. По состоянию здоровья назначаются жаропонижающие или делается литическая смесь, то есть инъекционные методы введения препаратов», - сказала врач кабинета неотложной помощи детской поликлиники №2 Светлана Тараканова.

Большинство родителей нововведения восприняли положительно. Говорят, что в такой обстановке дети чувствуют себя спокойнее.

В регистратуре работает всего два окна, но, по словам руководства больницы, этого достаточно, чтобы пензенцы не стояли в очереди часами. Пака родители получают документы, дети смотрят мультики или играют. Со временем на первом этаже заработает электронная очередь.

Общество

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