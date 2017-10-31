31 октября 2017, 19:19Общество В детских садах Пензы установят контейнеры для сортировки мусора Экономически выгодно и экологически безопасно. Доказано на практике, что налаженная система раздельного сбора мусора с правильной утилизацией опасных отходов способна сохранить здоровье горожан, а ценное вторичное сырье не нужно будет складировать на полигоне. Однако проблема сбора, переработки и хранения бытовых отходов по-прежнему остро стоит по всей стране и актуальна не только в Год экологии.

Грузовую «ГАЗель» загружали ветхими книгами и старой корреспонденцией. На этот раз жители Заречного, участвующие в акции «Бумажный бум» побили свой собственный рекорд. В 2017 году они собрали более 18 тонн макулатуры. Чтобы было понятнее, это, как минимум, 300 спасенных деревьев.

«Желательно собрать от 100 килограммов. В разных районах Заречного забираем у людей макулатуру», - рассказал предприниматель Иван Чувашов.

Акции - это только одно из направлений по популяризации селективного сбора отходов. На протяжении нескольких лет, прежде чем выбросить мусор, зареченцев приучают внимательно читать, что написано на контейнерах.

Сдача батареек, термометров, ртутьсодержащих ламп - тема отдельная. В городе существует несколько пунктов приема, куда жители приносят опасные отходы.

«За 2017 год по настоящее время собрано 28000 ламп, 294 термометров, более 300 килограммов отработанных элементов питания», - пояснила инженер по охране окружающей среды управления природных ресурсов Заречного Ирина Зайцева.

Внедрение селективного сбора отходов - процесс длительный. Чтобы объяснить людям, для чего мусор, который подлежит переработке, нужно складывать в отдельные пакеты, а уже потом выбрасывать, потребуется не один год. Если многие жителей закрытого города начали сортировать отходы, то в Пензе все только начинается. По мнению мэра Виктора Кувайцева, учить детей бережному отношению к природе нужно с дошкольного возраста.

«Уже предложили программу, чтобы в детских дошкольных учреждениях были установлены контейнеры. Привлекаем и те организации, которые занимаются и вывозом мусора на полигон», - сказал он.

Налаживать сортировку мусора в Пензе начали с малого - на контейнерных площадках установили более 250 специальных сеток для пластиковой тары. В 2018 году поставят еще 160.

«Мы сортируем, прессуем и дальше продаем в различные организации России. Из этого материала они изготавливают ленты для погрузочных работ, канализационные трубы и оболочку кабельного производства», - объяснила коммерческий директор предприятия по сортировке отходов Нина Оникова.

Из сеток ежемесячно выгружают порядка 20 тонн ценного вторсырья. Бутылки сортируют по трем типам, а после их ждет вторая жизнь. Вторсырье не будет лежать на свалке, а значит, в почву попадет меньше вредных веществ. Переработка отходов способна уменьшить нагрузку на городской мусорный полигон.

Твердые бытовые отходы из Пензы и Заречного утилизируют под Чемодановкой. Полигон там заполнен уже на 83%. Он занимает территорию более 80 гектаров. В сутки там разгружается около 400 мусоровозов. Если объем отходов не сократить, то через три года свалка переполнится и ее придется закрыть.

Общество

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