04 мая 2017, 13:02Общество В детсаду дети задыхаются пылью со стройки - пензячка Пензячка пожаловалась на то, что в детском саду дети дышат пылью из-за строящегося дома на ул. Бородина,15. Об этом она написала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Пенза».

«На фото видно, что через забор находится детский сад. Строители даже не стали устанавливать ограждение. Вся пыль с стройки прямиком летит на детские участки. Воспитатели не могут вывести детей на прогулку. С этой стороны как раз находятся участки ясельных групп. Дети еще и пугаются шума, который доносится с стройки», - написала местная жительница.

Она также отметила, что через дорогу – еще один детсад. Участки, где гуляют дети, также будут находиться, по словам горожанки, в 20 метрах от стройки.

На жалобу откликнулись многие пользователи Сети.

«А теперь подумайте головой, дорогой автор. Стройка только началась, забор, судя по вашим фоткам , будет, ибо основа для него есть , поэтому давайте успокоимся. И да, еще момент - детей в детские сады летом ходит существенно меньше, и, как правило, их собирают в одну-две группы , так что все будет гуд», - прокомментировал пензенец пост.

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