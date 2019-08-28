В День знаний в Пензе продлят время работы городского транспорта

28 августа начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина сообщила о том, как пензенцев будут развозить по домам после празднования 1 Сентября на Юбилейной площади.

«Для доставки жителей города до мест проживания 1 сентября будет выделено 11 автобусов большого класса, 6 троллейбусов, 19 автобусов малого класса», - рассказала Юлия Еремина.

Напомним, пензенцев ждет масштабная программа празднования Дня знаний на Юбилейной площади (0+). С 12 до 16 часов на площади будут работать тематические презентационные площадки учреждений допобразования города, объединений областной станции юных туристов, спортшкол, ФОКов, федераций по видам спорта. Также пензенцы смогут увидеть показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, ведущих спортсменов восточных боевых единоборств и многое другое.

Кроме того, с 17 до 19 часов на Юбилейной площади для жителей и гостей города выступят творческие коллективы «Пензаконцерта», с 19 до 20 часов — концерт группы «Мохито», с 20 до 21 — выступление Заслуженного артиста РФ Дениса Майданова, пишет ИА «Пенза-Пресс».