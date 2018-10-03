В День учителя перед пензенскими педагогами выступит звезда эстрады

4 октября в ККЗ «Пенза» будут чествовать педагогов региона. Торжественное мероприятие (0+) приурочено ко Дню учителя.

Программа начнется в 14.00, в рамках нее 31 педагогу вручат федеральные и региональные награды. Звания «Почетный работник сферы образования РФ» удостоят двоих сотрудников, педагогу из Каменки присвоят звание «Заслуженный работник образования Пензенской области».

Также учителям вручат почетные грамоты Минобрнауки РФ, благодарности Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, почетные грамоты и благодарности губернатора области и ЗакСобрания, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Подарком учителям от губернатора Ивана Белозерцева станет выступление известного эстрадного исполнителя, имя которого пока сохраняют в тайне, пишет ИА «Пенза-Пресс».