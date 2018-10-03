В День учителя перед пензенскими педагогами выступит звезда эстрады

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2018, 15:17Общество
4 октября в ККЗ «Пенза» будут чествовать педагогов региона. Торжественное мероприятие (0+) приурочено ко Дню учителя.
Программа начнется в 14.00, в рамках нее 31 педагогу вручат федеральные и региональные награды. Звания «Почетный работник сферы образования РФ» удостоят двоих сотрудников, педагогу из Каменки присвоят звание «Заслуженный работник образования Пензенской области».
Также учителям вручат почетные грамоты Минобрнауки РФ, благодарности Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, почетные грамоты и благодарности губернатора области и ЗакСобрания, сообщает пресс-служба регионального минобра.
Подарком учителям от губернатора Ивана Белозерцева станет выступление известного эстрадного исполнителя, имя которого пока сохраняют в тайне, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 октября 2018, 20:23В Пензе школьникам и студентам устроили литературный квест
03 октября 2018, 20:05В Пензу приехал детский оркестр из Тамбова
03 октября 2018, 19:59В пензенском зоопарке открылась ветеринарная клиника
03 октября 2018, 19:50В Кузнецке начали отмечать 100-летие комсомола
03 октября 2018, 19:34Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой рефинансирования
03 октября 2018, 19:22В школы Пензенской области выезжает передвижной планетарий
03 октября 2018, 19:14Пензенские производители довольны урожаем
03 октября 2018, 17:49В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста