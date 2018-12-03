В День рождения «Единой России» прошел всероссийский прием граждан

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03 декабря 2018, 10:46Бизнесновости
«Единая Россия» отметила 17-й день рождения. На площадках общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева прошли приемы граждан.
С утра свои двери для граждан распахнули все местные и региональные приемные по всей стране. В Центральной приемной в Москве в этот день одновременно работали сразу несколько площадок, куда граждане обратились со своими вопросами. Встречи с населением провели представители высшего уровня законодательной власти - депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Год от года число обратившихся в приемные председателя «Единой России» неуклонно растет, что говорит о доверии граждан к партии. По итогам 2017 года в общественные приемные обратились 2 340 795 граждан. По состоянию на 27 ноября с начала года в приемные обратились около 2 млн человек.
Традиционно личный прием граждан провел председатель партии, председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему с наиболее резонансными вопросами и проблемами.
«За десять лет в партию обратились более семи с лишним миллионов человек – по нашим подсчетам, 7 млн 700 тысяч человек. Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ. В результате вашего общения, моего общения, общения моих коллег, которые присутствуют здесь и в других местах, мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы. Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила. В этом случае конкретное обращение становится важным для большого количества людей», - сообщил накануне Дмитрий Медведев.
По словам секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, институт общественных приемных партии это один из ключевых инструментов по разрешению проблем людей на местах.
«Это действенный механизм коммуникаций и обратной связи с людьми. За четыре дня в общественные приемные председателя партии ЕР уже обратилось порядка 215 тысяч наших граждан. Ни один вопрос мы не оставим без внимания», - подчеркнул он.
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