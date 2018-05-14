В «Дельфине» стартовало первенство Пензенской области по водному поло

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14 мая 2018, 19:29Спорт
В Пензе стартовало первенство по водному поло (0+). Командная игра объединила около 100 пловцов. Среди них - воспитанники спортивной школы водных видов спорта, а также ребята из Лопатинского района. Турнир проходит в бассейне «Дельфин».
Все пловцы готовы побороться за звание лучшей команды регионального первенства. У каждой - своя тактика. В команде «Стрела» при подготовке спортсмены сделали акцент на налаживание контакта и взаимопонимания на водном поле без слов.
Одна игра длится четыре периода по пять минут. Формат регионального первенства схож с всероссийским. За игроками наблюдают сразу несколько судей. Они тщательно следят за соблюдением всех правил. Кстати, на поле одновременно могут играть и команды девушек, и команды юношей.
«В принципе, федерация водного пола России проводит соревнования для спортсменов до 13 лет также. Чтобы расширить рамки, мы допускаем смешанные команды», - рассказала главный судья соревнований Наталья Федотова.
Первенство Пензенской области завершится 16 мая. В финальный день соревнований пройдут решающие игры, в которых определится победитель и призеры. Для участников организаторы подготовили медали и ценные подарки.
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