В Даньшино пройдет слет пензенского актива «Российского движения школьников»

В селе Даньшино Белинского района Пензенской области с 23 по 25 августа пройдет слет регионального отделения общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Вместе с РДШ» (6+).

На слет «Вместе с РДШ» приедут 50 ребят из десяти районов Пензенской области.

23 августа для активистов пройдет экскурсия по музею-усадьбе В.Г. Белинского. 24 августа запланирована работа образовательных площадок с участием министров образования, культуры и туризма Пензенской области, а также организаторов фестиваля «ДаншиноFEST» (16+) и продюсеров благотворительного спектакля «Фанфан-Тюльпан» (16+).

Также участников ждут фестиваль воздушных змеев, квест-игра, мастер-классы и культурно-развлекательная программа.

Организаторами слета является региональное отделение организации «Российское движение школьников» при поддержке правительства и министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».