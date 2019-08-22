В Даньшино пройдет слет пензенского актива «Российского движения школьников»

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22 августа 2019, 14:03Культура
В селе Даньшино Белинского района Пензенской области с 23 по 25 августа пройдет слет регионального отделения общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Вместе с РДШ» (6+).
На слет «Вместе с РДШ» приедут 50 ребят из десяти районов Пензенской области.
23 августа для активистов пройдет экскурсия по музею-усадьбе В.Г. Белинского. 24 августа запланирована работа образовательных площадок с участием министров образования, культуры и туризма Пензенской области, а также организаторов фестиваля «ДаншиноFEST» (16+) и продюсеров благотворительного спектакля «Фанфан-Тюльпан» (16+).
Также участников ждут фестиваль воздушных змеев, квест-игра, мастер-классы и культурно-развлекательная программа.
Организаторами слета является региональное отделение организации «Российское движение школьников» при поддержке правительства и министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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