В честь 70-летия пензенского хоккея в «Дизель-Арене» прошел звездный матч

16 марта в Пензе большой хоккейный день. В честь 70-летия пензенской школы прошел звездный матч. В «Дизель-Арене» соревновались участники общественного движения «PutinTeam» во главе с губернатором Иваном Белозерцевым и команда артистов театра, кино и эстрады. В числе именитых гостей, которые приехали в Пензу, конечно и звезды хоккея. Перед началом игры, они встретились с юными дизелистами.

В Пензу столицу приехал один из первых олимпийских чемпионов-воспитанников пензенской школы хоккея. Его имя есть на одном из флагов под куполом «Дизель-Арены». Сергей Светлов - заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена «Знак почета».

Советские газеты писали, что вратари команд-соперников не успевали понять, что он идет на бросок, как шайба уже оказывалась в сетке. В чемпионате СССР Сергей Светлов провел 372 матча и забросил 138 шайб. С конца 70-х выступал за московское «Динамо», затем был в составе венгерского клуба, потом играл за Германию. А началась его спортивная карьера в 1978 году в пензенском клубе «Дизель». Об этом он рассказал новому поколению хоккеистов.

В «Дизель-Арену» Сергей Светлов приехал вместе с Вячеславом Буцаевым, заслуженным мастером спорта России. Он родом не из Пензы, а из Тольятти. Оба гостя высоко оценивают пензенский хоккей и условия, которые созданы для начинающих спортсменов.

«К сожалению не получается часто быть в Пензе, последний раз заезжал года полтора назад. Дворец спорта шикарный, очень хороший. Город сильно перестроился, созданы необходимые условия для развития спорта», - сказал Сергей Светлов.

«Впервые в этом дворце, ваш город заслужил такие условия, тому подтверждение флаги людей, которые прославили пензенских хоккей, их немало», - отметил Вячеслав Буцаев.

Звезды хоккея дали несколько ценных советов юным спортсменам. Гости пожелали дизелистам всегда беспрекословно слушать тренера, выкладываться на матчах по полной, работать в команде и, главное, любить этот спорт.