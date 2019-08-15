15 августа 2019, 13:36Происшествия

В чемодановском пруду нашли мертвеца

В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области утонул мужчина.

Труп, который находился на поверхности реки Инра, обнаружили 14 августа. В 17:00 сигнал об этом поступил оперативному дежурному спасательной службы.

Сотрудники ГУ «ППСЦ» прибыли на место происшествия, подтянули тело погибшего к берегу, извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/15/10253811

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