В чемодановском пруду нашли мертвеца

Труп, который находился на поверхности реки Инра, обнаружили 14 августа. В 17:00 сигнал об этом поступил оперативному дежурному спасательной службы.

Сотрудники ГУ «ППСЦ» прибыли на место происшествия, подтянули тело погибшего к берегу, извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».