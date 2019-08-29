В чемодановской школе переоснастили специализированные классы

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29 августа 2019, 19:07Образование
В школе села Чемодановка Пензенской области завершился капитальный ремонт. Там полностью переоснастили и изменили внешний вид трех специализированных классов: математики, физики и химии. Учеников учат обращаться с новыми технологиями, а рабочие заканчивают благоустройство пришкольной территории.
Кабинет химии чемодановской школы оснастили таблицей Менделеева, в которой можно посмотреть на каждый элемент, будь то радиоактивный (в малых количествах такие вещества безвредны) или металл, который в руках человека превращается в жидкость. Также в распоряжении учеников - еще две электронные таблицы, которые помогут узнать быстро о каждом элементе во всех подробностях. Это оснащение является частью капитального ремонта.
Помимо классов, в чемодановской школе переоснастили их подсобные помещения. Кроме химии, это еще физика, в программе которой с 2019 года астрономия, и математика. Особенно гордятся педагоги дизайном классов. Он точно разбудит любопытство детей, а дальше - дело техники.
«Работа началась в 2017 году, мы подготовили проектно-сметную документацию и разработали интерьерные решения. В связи с этим получилось пять вариантов, мы очень долго выбирали, какой именно будет», - рассказала директор школы имени С. Е. Кузнецова села Чемодановки Елена Пугачева.
В одном из корпусов чемодановской школы обучаются 840 учеников, еще 112 - в филиале. Ремонт и переоснащение обошлось почти в шесть миллионов рублей. Кроме классов, в школе заменили главную лестницу и благоустроили прилегающую территорию.
«Так, за три года отремонтировано 112 объектов школ, из бюджета выделено около 600 миллионов рублей. Из регионального - 142 миллиона, из муниципального - 126», - сказала начальник управление министерства образования Пензенской области Марина Устименкова.
В основном, замечают специалисты, в школах области на эти средства ремонтируют кровлю, инженерные коммуникации и полностью меняют окна. В 2019 году капитальный ремонт прошел в 36 школах Пензенской области.
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