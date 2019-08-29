В Чемодановке ремонтируют дорогу протяженностью 1,1 км

29 августа и.о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов рассказал журналистам о ремонте участка дороги, на который выделено 7 млн рублей.

По словам чиновника, данный участок соединяет две наиболее густонаселенные улицы – Заречную и Кузнецова, и дорогу «Чемодановка - Васильевка» с ул. Фабричной. Сейчас завершается укладка укрепляющего слоя асфальта.

«Средства выделены из дорожного фонда: 95% - областные средства и 5% - сельской администрации. Осуществляется обустройство асфальтобетонного покрытия на протяжении 1,1 км», - отметил он.

Николай Кузнецов добавил, что сдать объект планируется к 8 сентября.

Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт дороги протяженностью 3,6 км по ул. Заречной, там будет ремонт с обустройством асфальтобетонного покрытия.

Все дорожные работы в Чемодановке планируется завершить к 15 сентября, на них было выделено порядка 60 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».