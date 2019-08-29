В Чемодановке ремонтируют дорогу протяженностью 1,1 км

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2019, 12:04Общество
29 августа и.о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов рассказал журналистам о ремонте участка дороги, на который выделено 7 млн рублей.
По словам чиновника, данный участок соединяет две наиболее густонаселенные улицы – Заречную и Кузнецова, и дорогу «Чемодановка - Васильевка» с ул. Фабричной. Сейчас завершается укладка укрепляющего слоя асфальта.
«Средства выделены из дорожного фонда: 95% - областные средства и 5% - сельской администрации. Осуществляется обустройство асфальтобетонного покрытия на протяжении 1,1 км», - отметил он.
Николай Кузнецов добавил, что сдать объект планируется к 8 сентября.
Кроме того, на следующей неделе начнется ремонт дороги протяженностью 3,6 км по ул. Заречной, там будет ремонт с обустройством асфальтобетонного покрытия.
Все дорожные работы в Чемодановке планируется завершить к 15 сентября, на них было выделено порядка 60 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 августа 2019, 19:42В Кузнецке прошел форум «Общественная инициатива действий»
29 августа 2019, 19:33Дом в поселке Нефтяник рискует не дождаться капремонта
29 августа 2019, 19:18Пензенцы могут приобрести через «АИК» жилье под 6,45% годовых
29 августа 2019, 19:12Специалисты приемной Дмитрия Медведева выслушали проблемы пензенцев
29 августа 2019, 19:07В чемодановской школе переоснастили специализированные классы
29 августа 2019, 17:59На опасном производстве в Пензе запретили работу башенного крана
29 августа 2019, 17:37В Пензенской области за 3 года капитально отремонтировали 112 школ
29 августа 2019, 17:11Угрозы и брань. Пензячка стала жертвой неадекватных попутчиц