16 октября 2019, 17:59Спорт

В Чемодановке пройдут крупные соревнования по стрельбе по тарелочкам

Впервые в Пензенской области пройдет девятый этап кубка России по стендовой стрельбе «спортинг-компакт» (0+).

Соревнования состоятся на стрелковом комплексе «Светлая поляна» в селе Чемодановка с 19 по 20 октября. В них примут участие 200 человек из 80 регионов страны.

Награждать будут в нескольких категориях: «Ветераны», «Супер Ветераны», «Женщины», «Юниоры». Победителям вручат медали и ценные призы, сообщили в пресс-центре правительства региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спортинг-компакт - вид стендовой стрельбы, которая ведется на специально оборудованной площадке. Стреляют в тарелочки из глины, которые запускают в воздух метательные машины. Они имитируют бег животных или полет птиц.

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-2658438/

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