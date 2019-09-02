В Чемодановке построят новую школу

В Пензенской области прошли торжественные линейки. В 2019 году за парты сели 127 тысяч 336 учеников. Из них около 13,5 - первоклассники.

Первоклассники средней школы в селе Чемодановка притаились за огромными цветочными букетами. Многие из них еще не знали, как выглядят классы и что их ждало внутри школы, а вот преподаватели уже успели осмотреть обновленное здание.

«Новые компьютеры, интерактивная доска появилась», - сказала учитель начальных классов Татьяна Малова.

Во время капитального ремонта, который успели сделать за лето, полностью переоснастили и изменили внешний вид трех специализированных классов: математики, физики и химии. В других провели косметический ремонт, обновив цвет стен и украсив помещения в преддверии праздника. С новым учебным годом школьников поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Желаю вам хорошей учебы. В этой школе вы получили необходимые знания, которые в дальнейшем будут необходимы по жизни. Искренне поздравляю всех с этим событием. Дети занимаются в две смены, поэтому нужна новая школа. В 2021 году мы приступим к ее строительству», - сказал он.

Одной из последних, в полдень, прошла линейка в губернском лицее. Ее директор получил ключи от новых экскурсионных автобусов. Кроме этого, губернский лицей готовится к расширению. На прилегающей территории в скором времени приступят к строительству нового корпуса, где будет располагаться центр выявления и поддержки одаренных детей. Он позволит увеличить количество учеников, а также даст возможность проводить профильные смены для школьников со всего региона. На его строительство выделено 650 миллионов рублей. Первый этап работ завершится в 2020 году.