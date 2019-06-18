В селе Чемодановка Пензенской области представители Следственного комитета и прокуратуры провели прием граждан. На него записались 32 человека, однако люди входили в зал целыми группами.

Все нарекания и жалобы людей по порядку выслушивают представители Следственного комитета и прокуратуры. Чемодановцы смогли лично обратиться к руководителю третьего следственного управления Следственного комитета России, руководителю регионального следкома, а также главному прокурору региона. Люди заходили по одному, но чаще - по несколько человек. Ведь, по сути, у всех один и тот же вопрос: какой будет жизнь в Чемодановке после произошедшего?

«Очень много людей. Чтобы все ускорить, может, разделимся по полномочиям. Если есть вопросы конкретно к следственным органам, то мы их принимаем, и так далее», - сказал руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Внутрь зала, где, собственно, и проходил прием, журналистов так и не пустили, ссылаясь на конфиденциальную информацию. Как затем сообщают в официальных источниках жители Чемодановки и близлежащих сел, задавали вопросы по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений, принятию мер по защите прав и законных интересов при совершении в отношении них противоправных деяний. Уже известно, что в Чемодановке после конфликта создадут полицейский пункт.